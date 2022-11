Rimini, al Cinema Tiberio la giornata europea del cinema d'essai

Eventi

Rimini

| 11:22 - 12 Novembre 2022

Una scena del film 'Rimini'.

Al Cinema Tiberio di Rimini si celebra il cinema europeo d'essai con l'edizione 2022 di European Art Cinema Day, la giornata dedicata ai film di qualità provenienti da tutta Europa.



Domenica 13 novembre verranno proiettati i film Boiling Point di Philip Barantini (ore 17 ed ore 21, la proiezione delle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano) e Rimini di Ulrich Seidl (ore 18.45, proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Biglietti interi € 7, ridotti, € 6, ridotti Tiberio Club € 5).



Boiling Point, interpretato da Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, Jason Flemyng e Hannah Walters è un film giocato tutto in una notte tra i tavoli di un ristorante: il secondo film dell'attore e regista Philip Barantini è un thriller serrato, costruito su un unico piano sequenza, dall'ambientazione affascinante, che tiene la tensione alta grazie a uno scenario da incubo per ogni ristoratore, in cui ogni cosa che può andar male finisce per andare anche peggio.







Rimini di Ulrich Seidl con Michael Thomas, Georg Friedrich, Hans-Michael Rehberg e Claudia Martini, è ambientato in una Rimini invernale, fredda e desolata dove si aggira la figura impellicciata di Richie Bravo, cantante austriaco ormai di una certa età che non si arrende al declino e insegue ancora i fasti di una carriera ferma agli anni ottanta. I fan ormai sono quelli dei centri anziani e delle comitive apposite, pochi ma sempre accaniti. Richie li premia con la dedizione di un performer instancabile, la stessa che mette nel lavoro di gigolo con cui arrotonda lo stipendio. Il film Rimini sarà in programma anche in versione doppiata in italiano da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre (lunedì e martedì alle ore 21, mercoledì alle ore 17).