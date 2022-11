Per il Tennis Club Viserba impegnativa trasferta sui campi della Canottieri Padova

Sport

Impegno molto difficile, ma non impossibile, per il Tennis Club Viserba domani (dalle 10) nella 5° giornata del primo girone di A2 maschile. La formazione riminese fa visita al Circolo Canottieri Padova che finora nelle tre partite disputate ha ottenuto u pareggio e due sconfitte. Ma molto dipenderà dalla formazione che verrà schierata dal team veneto che ha in organico giocatori di notevole spessore tecnico.

La formazione veneta può infatti schierare, tra gli altri, i 2.1 Goncalo Oliveira (portoghese) e Luca Giacomini, i 2.2 Nicola Ghedin e Kirill Kivattsev (russo) ed il 2.3 Daniele Valentino. Inizia da domani la fase decisiva del campionato, per la squadra riminese, dopo la trasferta in Veneto, ci saranno due match casalinghi, contro Circolo Stampa Sporting di Torino il 20 novembre e contro il Tc Bisenzio il 27 novembre.

La classifica del girone: Santa Margherita Ligure 9, Tc Bisenzio 7, Eur Sporting Club Roma, Circolo Stampa Sporting Torino 6, Tc Viserba 3, Canottieri Padova 1, Tc Cagliari 0.