Si balla senza il biglietto di ingresso, multata una discoteca di Misano Adriatico

| 08:37 - 12 Novembre 2022

Multa per una discoteca di Misano che faceva entrare i clienti senza emettere il biglietto. La collaborazione tra la Finanza di Cattolica e la Polizia di Rimini ha permesso di accertare la mancata emissione di circa 100 biglietti e l'omesso versamento dell'imposta sugli intrattenimenti. L'evasione di imposta stimata è di circa 3 mila euro. Il tutto è stato anche segnalato all'Agenzia delle Entrate che potrebbe emettere una sanzione fino al 200% dell'imposta evasa. Le verifiche della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini erano finalizzate anche al controllo della capienza autorizzata, cosa che aveva fatto emergere la situazione.





"L’attività svolta dal Corpo della Guardia di Finanza in stretta collaborazione con la Polizia di Stato" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "conferma il costante impegno nel contrasto all’evasione fiscale per contribuire al-le prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare meno”)."