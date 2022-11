Frontale tra due auto: 5 feriti, tra cui una bambina di cinque anni

Cronaca

Rimini

| 08:19 - 12 Novembre 2022

Il luogo dell'incidente. La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso.

E’ stata ricoverata all'ospedale "Infermi" di Rimini in codice rosso una bambina di 5 anni che si trovava in auto con i propri genitori (entrambi trentenni), in uno dei due mezzi coinvolti nel frontale avvenuto in via San Vito, in prossimità dell'incrocio con via Pisignano nel riminese. Nell’altra macchina c'era una coppia di coniugi settantenni di Savignano. Per estrarli dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Rimini. Poi il trasporto all’ospedale "Bufalini" di Cesena con l’ambulanza del 118 giunta sul posto e che ha prestato le cure del caso anche agli altri feriti. L'incidente è avvenuto venerdì mattina (11 novembre), intorno alle ore 10. Al lavoro, per ricostruire le cause del sinistro, la Polizia Locale di Rimini: stando ai primi riscontri, l’incidente è stato provocato dall’invasione di corsia di una delle due auto. Nessuno dei cinque ha riportato ferite preoccupanti. La strada è stata chiusa temporaneamente durante le operazioni di soccorso.