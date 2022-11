Calcio RSM, Juvenes-Dogana: contro il San Giovanni si tenta il sorpasso prima della sosta

Sport

Repubblica San Marino

21:27 - 11 Novembre 2022



Una arriva da una vittoria che ha chiuso un periodo non semplice, l'altra da due sconfitte di fila, che hanno posto fine a una serie di tre successi consecutivi. Juvenes-Dogana e San Giovanni si affrontano sabato, alle 15, ad Acquaviva, mettendo in palio tre punti importantissimi per la risalita della classifica. La squadra di Serravalle, dopo aver battuto 2-1 la Folgore, si presenta all'ultimo impegno prima della sosta di metà novembre quasi al completo: "Mancheranno Nicholas Lisi, che sarà assente per un po' a causa della frattura scomposta alla clavicola subita nella scorsa settimana, Acquarelli, che ha preso una botta alla caviglia contro la Folgore, e Salvemini, che ha un riacutizzarsi di un vecchio problema. Per il resto, la rosa è tutta disponibile", spiega Manuel Amati.



Con otto partite di campionato e una qualificazione al secondo turno di Coppa Titano alle spalle, un quarto di stagione è alle spalle, però l'allenatore della Juvenes-Dogana sostiene che non sia ancora il momento per fare un primo, parziale, bilancio: "Abbiamo lasciato dei punti per strada, basti guardare ai pareggi con Domagnano e Tre Penne subiti a fine partita, quando eravamo in vantaggio, però non siamo neanche a metà campionato, quindi è presto. Ciò che mi interessa è che la squadra cresca e giochi in maniera sempre più convincente, ma, per fare questo, ci servirebbe la possibilità di allenarci almeno una volta a settimana in un campo grande come fanno altre formazioni, cosa che ora succede una o due volte al mese. Siamo una squadra che vuole giocare ed è composta per la maggior parte da calciatori nuovi, quindi ci servirebbe farlo con maggiore frequenza, per il tipo di calcio che intendiamo proporre".



Nove sono i punti ottenuti dal San Giovanni finora, frutto di tre vittorie in otto partite, e una sola è la lunghezza di vantaggio in classifica rispetto alla Juvenes-Dogana: quella di sabato è una partita da vincere, se la squadra di Serravalle vuole fare un salto in avanti, non solo in graduatoria. Tuttavia, i rossoneri non saranno un avversario semplice da affrontare: "Hanno conquistato punti e tre vittorie, questo vuol dire che hanno qualità - conclude Amati -. Sabato, però, le nostre qualità dovranno essere più in evidenza delle loro, perché abbiamo urgenza di portare a casa dei punti".