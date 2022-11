Rimini, seduta tematica dei 3V in Consiglio comunale. Tonti: "Una Capitol Hill antivax"

Attualità

Rimini

| 17:30 - 11 Novembre 2022

Matteo Angelini e Marco Tonti.

Una "Capitol Hill antivax" in consiglio comunale a Rimini. Il capogruppo

di Coraggiosa Marco Tonti, come riporta l'agenzia Dire, ha definito così

quanto avvenuto ieri sera (giovedì 10 novembre) a palazzo Garampi, in

occasione della seduta tematica sulla sanità richiesta dal Movimento 3V,

con lo scopo di dar voce al personale sanitario che si è sottratto

all'obbligo di vaccinazione al Covid.



La maggioranza ha fatto mancare il numero legale, ma alcuni consiglieri

di minoranza, in testa appunto Matteo Angelini del Movimento 3V, ha

preso comunque parola. "Uno spettacolo" che "oscilla tra il grottesco e

il drammatico", stigmatizza Tonti nel suo intervento riportato dalla

Dire: "Angelini ha deciso di occupare la sala del consiglio comunale",

trasformandola "in una piazza", per cui ci sarebbe anche "da verificare

se sussistono i presupposti del decreto anti-rave, una bella nemesi per

gli organizzatori della minoranza sedicenti grandi sostenitori della

legalità", ironizza aggiungendo che "ci mancava solo una grigliata di

sardoncini e una birretta e sarebbe stato subito un nuovo format".



Angelini replica a sua volta, sui social, accusando la maggioranza di

"assurdo ostruzionismo: semplicemente noi della minoranza eravamo

presenti, pagati e pronti ad adempiere al nostro mandato e abbiamo

deciso di parlare ai numerosi cittadini e spiegargli il perché per la

seconda volta chi ha la responsabilità del corretto e democratico

svolgimento dei lavori non era presente". Dunque una "nuova diserzione",

ribadisce, perchè "gli eletti onnipotenti e tuttologi di maggioranza non

riescono proprio a comprendere come il loro concetto di democrazia sia

completamente deviato". Tonti per esempio, prosegue Angelini, "invece di

provare ad accampare esempi e accostamenti grotteschi, poteva

argomentare la loro decisione. Invece no, ogni volta pare che godano di

un insano masochismo nell'andarsi a mettere sempre più in un angolino

dal quale non riescono più ad uscire". Il capogruppo 3V punta ancora una

volta il dito su Tonti: "la questione più grottesca", conclude, è che

"l'autoproclamato difensore di tutte le minoranze si stia comportando

esattamente nel modo opposto da come ci si aspetta da super eroi di

questo tipo".