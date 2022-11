I colli di Rimini da camminare e da bere in uno speciale trekking

Attualità

Rimini

| 17:08 - 11 Novembre 2022



Domani (sabato 12 novembre), dalle 14.30, si svolgerà un trekking guidato di 8 km sui colli di Rimini che sfocerà in un vero e proprio percorso sensoriale. Trek & Wine è un percorso esperienziale promosso su iniziativa di Onav, associazione nazionale assaggiatori di vino - delegazione di Rimini - e Manserwild, agenzia turistica e guida escursionistica, in sinergia con l'azienda vinicola che ha sede proprio sui colli riminesi.



Il percorso di trekking, semplice e adatto a tutti, consisterà in una passeggiata alla scoperta di una parte dei colli riminesi avvolti nei colori autunnali. Natura e gusto saranno i protagonisti di Trek & Wine: al termine dell'esperienza immersiva nella natura, si giungerà tra i filari di Vini San Valentino, dove ad attendere i partecipanti ci sarà una degustazione di tre vini in abbinamento a cibi a chilometro 0 con prodotti gastronomici locali.