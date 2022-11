Calcio RSM, bomber Badalassi: 'Contro il Fiorentino per tornare a vincere'

Sport

| 17:05 - 11 Novembre 2022

Tra meno di 24 ore il Tre Penne scenderà in campo per la nona giornata di Campionato Sammarinese BKN301 e se la vedrà contro il Fiorentino, fanalino di coda della classifica.



E' passata una settimana dal pareggio a reti bianche contro la Virtus maturato sul campo di Montecchio e fare una sintesi della sfida è l’attaccante biancazzurro Imre Badalassi, che commenta: “È stata una partita combattuta, noi siamo stati bene in campo e abbiamo fatto il nostro gioco creando delle buone occasioni. Ci è mancato solo il gol, che ci avrebbe portato in vantaggio e ci avrebbe permesso di continuare con più tranquillità la partita. Loro sono rimasti bene in campo per tutti i 90’ e anche loro hanno avuto nel finale un paio di occasioni. Penso che siamo sulla strada giusta, ci siamo fatti trovare pronti e siamo rimasti molto compatti. Il pareggio è un risultato che ci va un po’ stretto per quello che abbiamo creato, dovremo essere più bravi a concretizzare. La Virtus sarà sicuramente una delle squadre che arriverà fino in fondo e saprà dire la sua”.



Allo Stadio ‘Federico Crescentini’ di Fiorentino i ragazzi di Stefano Ceci cercheranno di tornare al successo. “Nonostante il Fiorentino occupi l’ultimo posto in classifica non dobbiamo sottovalutarli, nelle ultime partite hanno trovato un loro ritmo che gli ha permesso di conquistare qualche punto e non sarà una gara facile. Noi saremo concentrati come sempre, daremo il massimo per portare a casa i tre punti” ammette Badalassi.



Il capocannoniere dello scorso campionato, che quest’anno ha realizzato tre gol in campionato, si è soffermato sulla varietà di opzioni a disposizione dell’allenatore Stefano Ceci nel reparto avanzato dicendo: “Rispetto alla passata stagione il mister ha a disposizione tante scelte, ogni settimana siamo in tanti a giocarci il posto. Questo, dal mio punto di vista, è un valore aggiunto e che mi stimola ancora di più per allenarmi sempre al massimo durante gli allenamenti; inoltre, tutto ciò ha fatto alzare anche il ritmo e l’asticella all’interno dello spogliatoio. Quest’anno ho giocato con diversi moduli, l’allenatore sa che sono a sua completa disposizione per aiutare la squadra. - prosegue parlando del gruppo e in particolare di Riccardo Pieri - Siamo una squadra unita e scendiamo in campo per un unico obiettivo. Sono contento di aver ritrovato con una buona continuità il mio compagno in attacco, dopo che ha passato una stagione piuttosto sfortunata. In campo lavoriamo l’uno per l’altro, ci aiutiamo e parliamo tanto cercando di dare il massimo. Si è instaurato un bel rapporto tra di noi e sono molto contento di questo”.