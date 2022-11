Basket C Silver, per EA Titano big match contro il Perugia

Sport

Repubblica San Marino

| 16:59 - 11 Novembre 2022

Il lungo dell'EA Titano Fusco in azione.



Gara decisamente interessante, quella di domani. I Titans tornano al Multieventi dopo il gran colpo di Recanati e trovano un’altra contender ai primi posti, Perugia. Si gioca alle 18 e l’EA Titano affronta l’appuntamento con la consapevolezza di aver percorso finora un cammino di alto livello, ma anche con l’accortezza di avere davanti un team piuttosto complicato da affrontare.



Perugia ha vinto cinque partite, tutte con grandi margini, e ne ha persa una, peraltro nella tana di Urbania. La classifica è la stessa dei Titans per un primo posto in coabitazione anche di Recanati, della stessa Urbania e del Loreto Pesaro, che però ha già osservato il turno di riposo e rimane l’unica imbattuta del gruppo.



Allenata da coach Vispa, Perugia non ha più, rispetto allo scorso campionato, il lungo Dorin Buca, ma il collettivo ha qualità diffusa. La distribuzione di responsabilità in attacco è evidente, con addirittura sette giocatori tra i 7 (Faina) e i 12 punti di media (Minieri).



Per l’EA Titano, dunque, un test importante che sarà affrontato con la truppa senior al completo ma con qualche acciacco tra gli under (Lettoli sicuramente out per un infortunio alla caviglia).



Le altre partite: Ascoli – Porto San Giorgio, Urbania – Basket Giovane, Tolentino – Fossombrone, Osimo – Umbertide, Spoleto – Loreto Pesaro, Gualdo – Recanati.



CLASSIFICA: Loreto Pesaro*, EA Titano, Recanati, Urbania e Perugia 10; Fossombrone 8; Porto San Giorgio* e Gualdo 6; Tolentino* 4; Osimo*, Umbertide*, Basket Giovane*, Spoleto e Falconara 2; Ascoli 0.

*= una partita in meno.