Piccoli comuni, rilanciarsi divenendo una Comunità Energetica Rinnovabile: Montegridolfo aderisce

Attualità

Montegridolfo

| 16:31 - 11 Novembre 2022

La delegazione di Montegridolfo a Ecomondo 2022.

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per il territorio di Montegridolfo. È questo il progetto delineato nell'ambito dell'incontro "Piccoli Comuni e Comunità Energetiche: il progetto BeComE", svoltosi giovedì scorso (10 novembre) nella cornice di Ecomondo.



Progetto che parte dall'idea di trasformare i piccoli Comuni in un modello di rilancio su basi nuove, non solo della produzione di energia (che fa a meno dei fossili), ma anche delle relazioni, in un’ottica di partecipazione e condivisione tra cittadini e amministrazioni locali. All'incontro ha preso parte anche il sindaco di Montegridolfo, Lorenzo Grilli.



"Oggi - spiega Grilli - ho presentato l’opportunità del Comune di Montegridolfo di poter sfruttare il progetto BeComE per verificare la fattibilità di istituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul nostro territorio. È una grande opportunità che potrebbe venire incontro alle esigenze di diverse famiglie che oggi soffrono di povertà energetica non avendo l’opportunità di autoprodursi l’energia necessaria alle loro necessità. Questa opportunità per il nostro comune viene particolarmente a favore di coloro che hanno abitazioni presso il centro storico o nell’ambito del vincolo paesaggistico del territorio comunale. L’opportunità è quella di poter usufruire di energia rinnovabile autoprodotta sul territorio comunale ma senza dover necessariamente installare gli impianti negli edifici del centro storico di Montegridolfo che dagli anni novanta è stato preservato e oggi rappresenta un esempio di restauro conservativo. L’idea è quella di collocare impianti fotovoltaici su edifici pubblici come ad esempio il bocciodromo di Trebbio e poter ottenere energia rinnovabile da sfruttare in altre zone del territorio e per sopperire i fabbisogni di cittadini o aziende nel momento dell’effettiva produzione".