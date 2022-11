Boxe, europeo dei Medi: Matteo Signani contro Anderson Prestot

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:24 - 11 Novembre 2022

In diretta televisiva su Rai 2 la rivincita per definire chi sarà il legittimo campione europeo al limite dei 72,5 chili: il romagnolo Matteo Signani (31-6-3, 11KO) e il francese Anderson Prestot (25-2-0, 13KO) si sfideranno il 18 novembre, a Savignano sul Rubicone (FC) presso l’Impianto Sportivo Sporting 7, nel Main Event di una manifestazione organizzata da Nello Carabini Italica Boxing Club insieme ad OPI Since 82, e Around Sport, con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. L’incontro valido per il campionato europeo dei pesi medi sarà dunque trasmesso dall’emittente nazionale a partire dalle 23.





Nel co-main event della serata, il campione italiano dei pesi supergallo Vincenzo La Femina (11-0, 6KO) sfiderà il venezuelano Hector Betancourt (14-5-0, 11KO) in un incontro internazionale dei pesi supergallo sulla distanza delle dieci riprese. Vincenzo La Femina avrebbe dovuto difendere la cintura tricolore contro Matteo Lecca, ma questo match contro Betancourt rappresenta un ottimo test di crescita: si troverà davanti un avversario grintoso e con voglia di emergere ed imporsi nel panorama europeo.





Nell’undercard spazio ai giovani prospect: il peso medio romano Giovanni Sarchioto (5-0, 5KO) in forza all’Esercito Italiano combatterà un match nella categoria dei pesi medi sulla distanza delle otto riprese contro lo spagnolo José Manuel Lopez Clavero (16-19-1, 5KO); il romagnolo Nicolò Amore, peso superleggero della Ring Side Boxe Rimini, causa infortunio non sarà più presente nella card ma è invece confermato l’esordio professionistico di Diletta Cipollone, per diversi anni nella nazionale azzurra da pugile dilettante, che debutterà nella categoria dei supergallo in un match sui quattro round contro la serba Marijana Dasovic (0-16-1).





Ad aprire la serata di pugilato professionistico, tre match di pugilato dilettantistico con atleti tesserati nella società sportiva Nello Carabini Italica Boxing Club.





Gli ultimi biglietti in vendita sono disponibili presso la struttura Seven Sporting Club, Viale della Resistenza, 31, Savignano sul Rubicone (FC).