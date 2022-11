Rimini, tre nuovi asili nido finanziati dal Pnrr: ma costi aumentati e tempistiche strette

Attualità

Rimini

| 15:41 - 11 Novembre 2022

Rendering della nuova scuola Pertini di Rimini.



di Riccardo Giannini



La giunta comunale di Rimini ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica di tre nuovi asili nido, che saranno finanziati dai fondi del Pnrr: il nido Il Pollicino al parco Pertini di Marebello, il nuovo asilo nido Girotondo in via Codazzi, al posto dell'ex scuola Montessori, l'asilo nido Peter Pan a Viserba.



I lavori dovranno essere appaltati entro il 31 marzo 2023 e i cantieri dovranno essere aperti entro il 30 giugno 2023, massimo novanta giorni dopo. Queste sono le tempistiche, stringenti, previste dal Pnrr per le nuove scuole, che saranno inaugurate per l'anno scolastico 2026-2027.



Ma non mancano le preoccupazioni da parte dell'amministrazione comunale di Rimini, al di là delle tempistiche. "É un tema strettamente italiano: ci troviamo di fronte a bellissimi progetti del 2020, ma con costi aggiornati al 2022. E ci siamo trovati davanti a uno scenario che prevede continui aumenti di prezzi, ma anche difficoltà nell'avere a disposizione i materiali", commenta l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. "Faccio un esempio: ho ordinato una tenda per l'aprile 2022, è arrivata a ottobre. - Prosegue Morolli - Inoltre abbiamo dovuto anche affrontare il tema energetico, abbiamo dovuto ripensare a materiali che garantiscano la sostenibilità delle strutture". Le difficoltà non mancano, ma il comune di Rimini è pronto a "mettere risorse proprie" per sopperire agli aumenti, dopo aver fatto "le scelte più ecosostenibili, selezionando progetti che hanno poi vinto bandi, non dimentichiamolo". Gli ultimi tre progetti riguardano tre asili nidi, uno del centro storico, uno a Viserba e uno a Rimini Sud. "Sono investimenti strategici - evidenzia Morolli - ma garantire istruzione e futuro ai nostri bambini è una priorità della nostra azione amministrativa".



Si parte quindi dal nuovo nido Pollicino al parco Pertini di Marebello: finanziato con risorse pnrr per 1 milione e 845.600 euro, accoglierà 84 bambini, divisi in quattro sezioni. Raggiungibile attraverso un percorso pedonale all'interno del parco, "la struttura si caratterizzerà per la sua particolare forma circolare e per la modularità degli ambienti, capaci di configurare uno spazio flessibile e adattabile alle varie funzioni e ai possibili approcci pedagogici".



Il nuovo asilo nido Girotondo - investimento di 2 milioni e 938.032 euro - sorgerà tra via Marecchiese e via Codazzi, nello spazio che era occupato dalla vecchia scuola Primaria “Montessori” che sarà demolita. Anche in questo caso sarà possibile accogliere 84 bambini, divisi in quattro sezioni. Il parco che circonda il plesso verrà riqualificato e diventerà un giardino didattico con installazioni e orti, potenziando l'offerta educativa, che si arricchirà di esprienze all'aria aperta, fuori dall'aula: "É la grande lezione del Covid, la didattica è un'esperienza da vivere in modo condiviso sia all'interno che all'esterno, e che i bambini stessi preferiscono spesso fare all'aperto. E gli spazi che abbiamo messo in campo è frutto anche di un'attenzione verso la disabilità, sia cognitiva che motoria", precisa l'assessore Morolli.



Per ultimo (non di importanza) l'asilo nido Peter Pan di VIserba, con la demolizione e la ricostruzione della struttura di via Sacramora. Il costo previsto dell'intervento è di 2 milioni e 558.400 euro. Da 73 bambini ne accoglierà 84: "In questi progetti abbiamo creato degli spazi per potenziare l'offerta della fascia 0-3 anni", evidenzia Morolli. "Gli spazi - spiega - saranno in dialogo con quelli della vicina scuola materna il Galeone, realizzando un polo scolastico integrato che oltre ad essere contenitore di gioco e didattica potrà diventare anche spazio di aggregazione del quartiere".