Norme anti-incendio, dalla Prefettura una guida agli alberghi: 'Adeguatevi alla regole'

| 14:25 - 11 Novembre 2022





Questa mattina (venerdì 11 novembre) in Prefettura a Rimini è stato sottoscritto un protocollo di intesa relativo all'adeguamento, da parte delle strutture alberghiere, alle disposizioni di prevenzione incendi. Coinvolti oltre alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco, la provincia di Rimini, i comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione, le associazioni di categoria, l’ordine degli ingegneri e degli architetti, il collegio dei geometri e dei periti industriali.



Tra le finalità dell'intesa la necessità di favorire il rispetto del termine del 31 dicembre 2022, per la presentazione, da parte dei gestori degli alberghi, della Scia comprovante l’adeguamento completo in materia di prevenzione incendio. Con il protocollo viene fornita una guida concreta per gli operatori del settore, un vademecum apposito per l'adeguametno alla normativa di prevenzione incendi, per rispondere a ogni interrogativo sull'iter procedurale e sui lavori di adeguamento.



Il protocollo prevede inoltre, come evidenzia una nota della Prefettura, "la costituzione di un osservatorio provinciale per monitorare l’andamento delle attività di presentazione delle Scia, per verificare l’evolversi dei lavori di messa a norma, per garantire lo sviluppo e le informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e l’uniformità applicativa delle procedure, per contribuire infine alla risoluzione di eventuali criticità che dovessero manifestarsi".