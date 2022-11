Verso il 50° Premio Gran Giallo, la scrittrice Paola Barbato a Cattolica

Eventi

Cattolica

| 14:23 - 11 Novembre 2022

Paola Barbato.

Il 2023 segnerà il 50esimo anno di vita del "Gran Giallo città di Cattolica", il tradizionale premio letterario italiano riservato alla narrativa gialla e noir. Per celebrare l'importanza di questo anniversario l'Amministrazione Comunale, a cura dei servizi culturali, sta organizzando una serie di eventi preparatori che sfoceranno nei veri e propri festeggiamenti in programma tra il 12 ed il 18 giugno 2023 nel corso della prossima edizione del MystFest.

In questo contesto, il prossimo martedì 15 novembre 2022, alle ore 17:30, il Centro Polivalente-Biblioteca Comunale di Piazza della Repubblica 31, ospiterà l'autrice Paola Barbato che presenterà le sue opere "La Cattiva strada" (Piemme) e "La piega del tempo" (Il battello a Vapore). Converserà con l'autrice Antonino Di Gregorio (paroledarancio).



"La Barbato - spiegano gli organizzatori dell'incontro - scrive thriller da sempre, da qualche anno ha iniziato a farlo anche per i ragazzi. Ha una voce che sa essere modulata e garbata per il pubblico di ogni fascia di età. Ci fa riflettere sul mondo e su noi stessi. Perché il male esiste, ma se hai gli strumenti per affrontarlo è meglio. L'autrice incontrerà i lettori di ogni età e gusto e racconterà gli ultimi due sue lavori: La cattiva strada edito da Piemme e La piega del tempo pubblicato da Il Battello a Vapore, senza farci mancare divagazioni su sceneggiatura dei Fumetti (è sceneggiatrice di Dylan Dog. Bonelli, da più di venti anni), scrittura cinematografica e autobiografica. Ogni incontro con Paola Barbato, lascia spunti di riflessione e nonostante i suoi scritti siano sempre votati al brivido, lascia sempre una sensazione di tranquillità. Vi aspettiamo per questo primo appuntamento della rassegna Verso il 50° compleanno del Premio Gran Giallo Città di Cattolica 1973-2023".



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti