Jbees in Orchestra III, il meglio della Disco Music anni '70 e '80 a San Marino

Eventi

Repubblica San Marino

| 14:13 - 11 Novembre 2022

Jbees.



Sono aperte le prevendite di Jbees in Orchestra III (JBO III), un concerto esclusivo, in programma il 5 gennaio 2023, con il meglio della disco music anni 70/80 e non solo. Sul palco 3 realtà sammarinesi-romagnole, ormai consolidate nel panorama musicale. I Jbees, band fra le più apprezzate e specializzate nella proposta della musica 70/80, con la formazione completa di 12 elementi, di cui 3 frontwomen d’eccezione, Alberta Saccani, Giulia Boria e Sara Lombardini e gli Special Guest: l’Orchestra d’Archi Rimini Classica e le voci della Corale San Marino, per un totale di 50 artisti.



Spettacolo e formazione rinnovati, per regalare sempre nuove emozioni. Uno show coinvolgente come non mai che trasporterà il pubblico nella magica atmosfera degli anni 70-80.



JBO III è una produzione JBees e Fun4all, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e realizzata in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. Segreteria organizzativa Patrizia Gallo Events.



Prevendita biglietti su www.vivaticket.com e in tutte le rivendite autorizzate.



Rivendita per San Marino: Free Shop presso Centro Commerciale Atlante.



Biglietto Early Bird - € 22,00 (inclusi diritti di prevendita) fino al 15 novembre.



Biglietto intero - € 25,30 (inclusi diritti di prevendita) dal 16 novembre.