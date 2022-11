Rimini, piano da un milione di euro per rendere più sicure le strade

Attualità

Rimini

| 13:52 - 11 Novembre 2022

Un piano di interventi da un milione di euro per mettere in sicurezza le strade del comune di Rimini, sia le arterie principali che quelle di attraversamento di zone decentrate. Le risorse saranno stanziate dalla variazione al bilancio in approvazione a fine novembre. Le opere realizzate serviranno alla messa in sicurezza e al completamento delle infrastrutture stradali esistenti: aiuole spartitraffico in corrispondenza degli incroci pericolosi, il rifacimento di percorsi pedonali, marciapiedi, tappetini d'usura e alcuni accessi a mare.



Le vie che sono interessate all’insieme di lavori pubblici state selezionate a seguito delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza e di alcune verifiche effettuate dalla società di Anthea sul grado di ammaloramento della rete viaria del territorio. Più nel dettaglio, si tratta di: Via Orsoleto – Via Cognola; Via De Amicis; Via Prampolini; Viale XXV Marzo 1831; Via Aquilelia; Via Predil; Via Treves; Via Gino Vendemini; Via del Volontario; Via Mengoni; Via Sacconi; Via San Leo – Via Tristano e Isotta; Viale Tobruk; Via Due Palme; Via Umbria; Via Pomposa; Via Covignano; Via Marebello; Viale Perugini; Via Monte L’Abbate e Via San Paolo.



“Un investimento corposo che ci permetterà di ammodernare e aumentare il livello di sicurezza di numerose strade cittadine, da quelle che registrano una maggiore circolazione a quelle del forese, attraverso un piano di riqualificazione che tocca in maniera diffusa e capillare tutto il territorio, e che è stato definito e tarato a seconda dello stato di conservazione della pavimentazione", commenta l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.



I lavori consentieranno "di dare un nuovo volto a tante arterie della città, sia per quanto concerne il lato urbano che quello extraurbano, senza distinzioni", prosegue l'assessore Morolli, evidenziando che "il programma è il frutto di una sintesi delle richieste che ci sono arrivate in questi mesi dai residenti, ai quali ora cerchiamo di dare una risposta concreta e tempestiva”.