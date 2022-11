Sì alle trivelle, ministro Pichetto Fratin: 'fondamentale riprendere il nostro gas'

Ambiente

Rimini

| 13:30 - 11 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Ospite di giornata (venerdì 11 novembre) a Ecomondo, presso il quartiere fieristico di Rimini, il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin si è soffermato sulla decisione del governo di riprendere le trivellazioni in Adriatico, nonostante la contrarietà di parte dell'opinione pubblica: "Fondamentale riprendere il nostro gas per salvare il nostro sistema produttivo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte".



"Il provvedimento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri - ha aggiunto il ministro - dovrà passare in Parlamento. Il mio timore è lo stesso di molti di quelli che dicono dobbiamo valutare bene. La norma prevede in modo chiaro e netto che devono essere fatti gli studi, devono esserci le opportune garanzie". Il ministro ha aggiunto: "Il rischio di subsidenza va valutato rispetto agli studi scientifici, le distanze dalla terra ferma. La norma prevede specificatamente che ci siano studi in merito a quella questione. Deve esserci un'assoluta garanzia sulla sicurezza da parte della scienza e non dell'opinione"