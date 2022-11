Ministro Pichetto Fratin a Rimini, 'Presto legge su comunità energetiche'

Ambiente

13:25 - 11 Novembre 2022

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ospite oggi (venerdì 11 novembre) a Ecomondo, presso il quartiere fieristico di Rimini, ha rassicurato le amministrazioni della regione Emilia Romagna e comunale di Rimini, annunciando a breve il decreto sulle comunità energetiche. "Gli uffici stanno lavorando a spron battuto per uscire con la bozza del decreto", ha annunciato, precisando: "Spero nei prossimi giorni di poter dare una risposta".



Le comunità energetiche si basano sulla condivisione, tra privati e aziende, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il comune di Rimini, per voce dell'assessore Anna Montini, ha riferito di aver già individuato una ventina di parcheggi e di tetti di edifici pubblici adatti all'installazione di pannelli fotovoltaici. La regione è pronta a pubblicare un bando con i contributi per la realizzazione delle comunità energetiche, ma serve un intervento del governo per definire nel dettaglio le regole e anche gli eventuali incentivi per l'installazione.