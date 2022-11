Riccione, vandali scatenati: prese di mira panchine e la casetta sull'albero

Attualità

Rimini

| 12:56 - 11 Novembre 2022

La recinzione sradicata nella casetta sull'albero del parco della Resistenza.



Vandali in azione a Riccione negli ultimi giorni. Ignoti hanno preso di mira la casetta sull'albero al parco della Resistenza, rompendo parte della recinzione, e le panchine in viale Sicilia, staccando e spaccando alcuni listelli. E c'è anche un imbrattatore seriale, solito a lasciare una specie di firma sulle panchine pubbliche. Tante segnalazioni sono giunte all'amministrazione comunale o sono state pubblicate sui social network. “Gli atti di vandalismo cominciano a essere piuttosto frequenti - osserva l’assessore all’ambiente Christian Andruccioli - e non possono essere tollerati. L’ufficio ambiente provvederà a sistemare le attrezzature danneggiate ma il fenomeno va stroncato”.



L'assessore Capocasa annuncia così l'utilizzo della videosorveglianza e delle fototrappole per individuare i responsabili. Dall'assessore Andruccioli anche un invito a tutti i cittadini a essere responsabili del bene comune: "Se non emerge un senso di responsabilità collettivo, gli strumenti repressivi, per quanto efficaci, da soli difficilmente possono rappresentare la soluzione”.