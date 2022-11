Cattolica, Niné Ingiulla canta De André per l'associazione 'PuraVida 2.0'

Eventi

Niné Ingiulla, l’avvocato con la voce di De Andrè arriva a Cattolica. La sua voce struggente, magicamente simile a quella del cantautore genovese Fabrizio de André, ha incantato il pubblico dei più importanti teatri d’Italia e gli ha permesso di essere ospitato più volte in trasmissioni Rai.



Grazie a Cattolica per la Tanzania Onlus, e con l'aiuto di amici cattolichini, Niné Ingiulla sarà a Cattolica sabato 19 Novembre. Il concerto, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Cattolica, si svolgerà al Teatro della Regina con inizio previsto alle ore 21.00. L'evento vedrà Ingiulla accompagnato dai "MercantInFiera 2.0", un gruppo di 6 musicisti. Un percorso musicale che ripercorrerà i più grandi successi di Faber.



Catanese di nascita, bresciano d’adozione, Niné Ingiulla ha saputo coltivare un talento naturale, perfezionandolo nel corso degli anni. Sul palco verranno riproposte quasi 30 canzoni, tra le quali le indimenticabili Marinella, Bocca di Rosa, Via del Campo, Il Testamento di Tito.



L'intero ricavato della serata sarà devoluto a "PuraVida 2.0", l'associazione locale che sta portando avanti il progetto "U.L.B.D. Italia" con l'intento di realizzare la prima barca a vela da 18 metri accessibile e governabile da tutti, anche dai diversamente abili.