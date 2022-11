OceanMan Cattolica, oltre 100 registrazioni all'apertura delle iscrizioni

Sport

Cattolica

| 11:56 - 11 Novembre 2022

Uno scatto dalla scorsa edizione.

"Grande entusiasmo all'apertura iscrizioni di OceanMan Cattolica 2023, (ndr la prima tappa in Italia e la seconda mondiale dopo Salvador Bahia in Brasile) e in poche ore sono arrivate le prime 100 registrazioni per la tappa romagnola. Per questa nuova edizione puntiamo a 1000 partecipanti con famiglie e accompagnatori a seguito". È questo l'obbiettivo di Mark Meldau presidente della Sharkman Asd, società organizzatrice dell'evento. Alla finalissima Mondiale Oceanman di Creta, appena conclusa, che ha visto gareggiare 1500 i nuotatori provenienti da 40 Nazioni, Mark era a capo della delegazione Italiana rappresentando OceanMan Italy e la città di Cattolica.



"Le gare di nuoto di Oceanman Cattolica saranno divise in 5 distanze: 10km, 5km, 1,5km, 500m Kids e staffetta 1,5 km. Partiranno dalla spiaggia libera adiacente al porto di Cattolica la mattina del 27 Maggio e termineranno sabato, seguite dalle premiazioni e da una bellissima festa serale stile Beach Party. il Villaggio Expo e la segreteria operativa saranno aperti dal Venerdì 26 Maggio per il briefing in piazza del Tramonto a Cattolica e il warm up in acqua."



Oceanman Cattolica è una grande conferma nel panorama internazionale degli eventi sportivi e rappresenta uno start per la stagione balneare e turistica di Cattolica, accogliendo nuotatori e famiglie. La scorsa edizione è stata un successo con un 50% di crescita dall'anno precedente e presenta sono tutti i presupposti per continuare questo trend nel prossimo futuro. La sinergia tra pubblico e privato è la formula vincente per la riuscita del progetto: fondamentale il supporto della Regione Emilia Romagna e della Amministrazione di Cattolica insieme a quello dei partner privati.