Cronaca

Riccione

| 11:33 - 11 Novembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Una ragazzina è stata trasferita in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto questa mattina in via Ortona a Riccione. La ragazzina di 17 anni, è rimasta coinvolta in un tamponamento con un suv. Alla guida della vettura c'era una donna. La 17enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.