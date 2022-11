Comunità sostenibili: a Rimini prosegue 'Foresta Gutenberg'

Eventi

Rimini

| 11:10 - 11 Novembre 2022

Antonio Lazzari.

Foresta Gutenberg prosegue anche oggi, venerdì 11 novembre, in concomitanza con Ecomondo. Dopo l'incontro con Annalisa Corrado, "scrittrice inquieta" e i green heroes, alle 17:00 di oggi alla Sala del Giudizio in Via Tonini 1 a Rimini è previsto il terzo incontro della rassegna di saggistica e letteratura ambientale, organizzata da Futuro Verde A.P.S.



Dopo i saluti iniziali dell' assessora al Patto per il Lavoro e per il Clima del Comune di Rimini Francesca Mattei, si parlerà di comunità sostenibili a livello ambientale e sociale, ovvero di quelle comunità marginali impegnate nella sfida più complessa del nostro tempo: conciliare sostenibilità ambientale e sociale. Protagonista sarà Tonino Lazzari, divulgatore, esperto di comunicazione e marketing, nonché autore del libro "Dalle comunità marginali all'economia della risonanza", in dialogo con Alessia Di Rago di Futuro Verde.



Foresta Gutenberg è una iniziativa dell'associazione Futuro Verde APS con l'obiettivo di raccontare, attraverso la letteratura ambientale come sta avvenendo la transizione ecologica attraverso le testimonianze di esperti, le storie e le esperienze di persone che vogliono e si impegnano a rendere socialmente desiderabile la conversione ecologica tanto attesa e sempre più partecipata dal basso.