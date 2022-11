Verucchio, inaugura il primo ‘giardino gentile’ della provincia

Eventi

Verucchio

| 10:55 - 11 Novembre 2022

Uno spazio immerso nel verde e nello storia, con uno sguardo sull’intera vallata paesaggisticamente unico in cui meditare in solitaria e in gruppo o scambiarsi azioni cortesi: domenica 13 novembre alle 15.30 il Comune di Verucchio inaugura all’interno del Parco Monte Ugone del capoluogo il primo “Giardino Gentile” della provincia.



“Nel 2020, prima realtà della regione Emilia Romagna, siamo entrati a far parte della rete dei Comuni Gentili e fra gli impegni che ci si assume nel manifesto di adesione c’è anche quello di dedicare uno spazio alla gentilezza e di metterlo a disposizione della popolazione per finalità di socialità e solidarietà” spiega la sindaca Stefania Sabba, rivelando: “Lo abbiamo individuato al Monte Ugone, di recente interessato da un importante intervento di riqualificazione con pulizia ambientale, rifacimento delle staccionate lungo il percorso pedonale e creazione di un accesso in gradini in pietra per rendere più dolce l’ascesa. Hera, che ringraziamo per la disponibilità, ha inoltre riqualificato il proprio impianto"



La data dell’inaugurazione non è stata scelta a caso. Anzi. Il 13 novembre cade infatti la Giornata Mondiale della Gentilezza. Al tradizionale taglio del nastro a opera della prima cittadina seguirà una meditazione guidata gratuita con l’insegnante di Yoga e meditazione Sabrina Rossi



“L’idea è predisporre un appuntamento mensile con iniziative aperte a tutti che sarà comunicato periodicamente anche attraverso la pagina Facebook Verucchio Gentile” chiosa la sindaca Sabba.