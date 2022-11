Myo Mondaino Youth Orchestra premiata dalla provincia di Rimini

Eventi

10:50 - 11 Novembre 2022

La MYO Mondaino Youth Orchestra, formazione Jazz giovanile romagnola acclamata a livello internazionale, si esibirà domenica 13 novembre alle ore 17.00 al Teatro degli Atti di Rimini. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con la Provincia di Rimini e il Comune di Rimini.





La MYO Mondaino Youth Orchestra è un progetto musicale, didattico e sociale nato in seno alla scuola di musica del Corpo Bandistico di Mondaino, che rappresenta ormai da 11 anni un'eccellenza nel campo della musica giovanile, tanto da raccogliere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Diretta dal Maestro Michele Chiaretti, la MYO ha tenuto oltre 200 concerti in Italia e nel mondo in tutti i più prestigiosi festival.







Al termine del concerto di domenica 13 novembre, il presidente della Provincia Riziero Santi consegnerà alla Mondaino Youth Orchestra un riconoscimento per premiare la sua attività.