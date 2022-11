Calcio Promozione, Gabicce Gradara-Moie. Mister Vergoni: 'Partita da vincere'

Sport

Gabicce Mare

| 10:30 - 11 Novembre 2022

Il tecnico del Gabicce Gradara Filippo Vergoni.

E' una partita da vincere quella di domenica allo stadio Magi contro il Moie Vallesina, del resto la classifica inchioda il Gabicce Gradara al quart'ultimo posto della classifica con otto punti, vale a dire in zona playout, una posizione non in linea con le attese della vigilia e che la squadra di mister Vergoni vuole abbandonare al più presto.



“Purtroppo abbiamo lasciato per strada punti preziosi, mi riferisco in particolare alle trasferte con Cagliese e San Costanzo contro cui abbiamo sprecato tanto e poi ci siamo fatti raggiungere, e al match interno contro la Biagio Nazzaro che ci ha agguantato praticamente sul gong in una partita sempre in nostro pugno – spiega mister Vergoni – E' assolutamente necessaria una prova di orgoglio, una forte reazione, una partita di grande carattere. Dobbiamo e vogliamo io e i giocatori tutti far capire che il vero Gabicce Gradara non merita assolutamente questa classifica”.





Mister Vergoni, che cosa serve per invertire la rotta?

“Servono soprattutto più fame agonistica, maggiore determinazione: se hai questi due requisiti puoi portare dalla tua parte l'episodio che fa la differenza, avere la meglio quando la partita si fa sporca oppure per far valere la qualità complessiva della squadra. Penso e l'ho detto ai miei giocatori che sotto questo profilo dobbiamo fare di più e la partita contro il Moie cade a puntino visto che si gioca in casa e tra le mura amiche dello stadio Magi dobbiamo costruire la nostra riscossa”.



Teme che la classifica generi paura?

“Mi rendo conto che la situazione non è delle migliori e in questi casi emotivamente si può pagare dazio, ma c'è la consapevolezza che sono passate appena nove giornate e c'è il tempo per rilanciarsi e prima ne veniamo a capo e meglio è. E' vero che abbiamo problemi di organico con assenze per squalifiche e infortuni che mi costringono spesso a scelte obbligate stante la regola dei tre under, ma al di là di tutti i problemi che ci accompagnano da inizio stagione, abbiamo le risorse per rilanciarci”.



Ancora assenti per infortunio Radoi, l'under Gabrielli e forse l'altro 2004 Cherubini, è possibile che il tecnico modifichi l'assetto tattico della squadra.



Quanto al Moie, formazione con 12 punti cinque dei quali raccolti in trasferta, una curiosità: l'attaccante Daniele Api, classe 1981, è stato compagno di squadra di mister Vergoni alla Pergolese in Eccellenza.