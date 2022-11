Discarica abusiva di rifiuti scoperta a Misano, inizia la bonifica dell'area

Attualità

Misano Adriatico

| 10:25 - 11 Novembre 2022

I rifiuti trovati sul terreno.

Nel corso di un intervento per la verifica una segnalazione relativa alla presenza di erba alta su un terreno privato, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato, nei mesi scorsi, la presenza di una discarica di rifiuti non pericolosi.



Sull’area di 1000 metri quadri sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti di varia natura che hanno portato alla messa sotto sequestro penale del terreno e a contestare al proprietario il reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.



Come prassi, inoltre, è stato richiesto l’intervento dell’Arpae per le opportune verifiche del terreno.



In questi giorni è arrivata, da parte della Procura, la convalida dei provvedimenti e l’ordine di dissequestro temporaneo dell’area per consentirne la bonifica, tramite una ditta specializzata.



“Desidero rivolgere un ringraziamento alla Polizia Locale per l’importante funzione di controllo svolta a 360 gradi – commenta l’assessore con delega alla Polizia Locale Filippo Valentini –, a cui si aggiungono i complimenti per l’efficace lavoro svolto. Continueremo nell’opera di monitoraggio costante del territorio per portare alla luce e a sanzionare situazioni come questa”.