Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione in casa con NewSystem Potenza Picena

Sport

Riccione

| 10:11 - 11 Novembre 2022

Gli impegni delle squadre di volley di Riccione.



Serie B2 femminile

Riccione con l'obiettivo di tornare alla vittoria e riscattare la sconfitta di domenica ad Ozzano (0-3) nonostante una buonissima prestazione, Volley Torresi Potenza Picena vuole però continuare a guadagnare punti: finora li ha fatti in tutte le partite andando per ben quattro volte al tie break e guadagnando proprio nell'ultimo match per la prima volta l'intera posta (3-1 ai danni di Pagliare).

Questo e' l'antipasto di quanto vedremo sabato (fischio d'inizio ore 19 al pala Marignano) quando Moltrasio e compagne si troveranno di fronte una squadra certamente in salute pronta a fare di tutto per provare il colpaccio esterno.

Ma anche la Lasersoft vorrà dimenticare la prima battuta d'arresto della stagione. Ci aspetta dunque un match dal risultato in bilico nel quale le ragazze di Piraccini hanno tutta l'intenzione di riprendere la marcia verso le altissime posizioni della graduatoria



Serie C Maschile

I ragazzi della serie C Maschile Prime Cleaning Riccione Volley nell'anticipo della sesta giornata di campionato vanno a far visita alla giovane formazione della Consar Ravenna, fanalino di coda del girone C con soli due punti conquistati.

Ghiotta occasione per la compagine di coach Botteghi di regalarsi il sesto successo consecutivo, mantenere inoltre l'imbattibilità e restare agganciati alla corazzata formazione bolognese del Paolo Poggi in testa alla classifica a punteggio pieno. Fischio di inizio venerdì ore 21.15 a Ravenna.