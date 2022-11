San Marino, arpa e flauto per la Rassegna Musicale d'Autunno

Eventi

Repubblica San Marino

| 09:54 - 11 Novembre 2022

Agnese Contadini.

Ancora un appuntamento con la XXIV Rassegna Musicale d'Autunno, dove ogni concerto è una visione originale ed artistica sulla musica, da non perdere. Domenica 13 novembre, ore 16,30, nella Sala Conferenze Carisp - Palazzo S.U.M.S., il duo di giovani ed affermati Maestri Filippo Mazzoli (flauto) e Agnese Contadini (arpa) presenterà Masterpiece for Flute and Harp.





L'affermato flautista e la giovane emergente arpista, originaria di Verucchio, eseguiranno un programma che prevede musiche di Piazzolla, Rota, Iber, Alwyn.







Un programma raffinato, intelligente e nello stesso tempo bello e fruibile, di musica di quel '900 che antepone all'avanguardia e alla sperimentazione, la ricerca della comunicativa, dei suoni e ritmi di origine popolare (Histoire du Tango), di ispirazione cinematografica, di atmosfere sognanti e festose. Un programma dove le abilità tecniche ed espressive di Mazzoli e Contadini vengono valorizzate al massimo per un concerto di altissimo livello.