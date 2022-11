Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo, ferito

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 09:42 - 11 Novembre 2022

Archivio.

Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale in via Traù a Bellaria Igea Marina, giovedì notte (10 novembre). Tutto è accaduto intorno alle 23.30. I contorni del sinistro non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. I vigili del fuoco di Rimini hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il guidatore, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per essere portato in ospedale.