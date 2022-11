Auto come ariete per rubare al bar, colpo nella notte a Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 09:26 - 11 Novembre 2022

Ancora un'auto contro una vetrata per rubare all'interno di un esercizio commerciale. Un altro episodio nella notte appena trascorsa quando ignoti malviventi hanno sfondato la veranda di un bar a Bellaria Igea Marina. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte e mezza tra giovedì e venerdì. I ladri sono entrati con l'auto in retromarcia nel bar Ciao 90 in via Teano 20. Una volta all'interno hanno rubato i pochi spicci del fondocassa e sono scappati. Ingenti i danni alla struttura che è in attività da 32 anni. "Non è la prima volta che i ladri ci visitano" dice sconsolata la proprietaria "siamo martellati. Un anno fa, nel novembre 2021, subimmo tre furti. La zona non è controllata come dovrebbe. Non si può andare avanti così." Bottino e danni sono ancora da quantificare. Sull'episodio indagano i Carabinieri che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.