Santarcangelo: in anteprima la serie di fantascienza horror made in Rimini e dintorni

Santarcangelo di Romagna

| 07:23 - 11 Novembre 2022

Una sequenza del film.

Cold Moon, la serie sulla lotta fra umani, licantropi e vampiri diretta da Carlo Grotti Trevisan è al suo esordio, l'episodio zero sarà proiettato al Supercinema di Santarcangelo, sabato 12 alle 20:45, accompagnato da altre presentazioni come il libro di Lisa Lambertini ed Eutyches, il cortometraggio di Luca Fabiani, braccio destro di Carlo, patrocinato dal comune di Rimini che racconta del medico che fu l’ultimo abitante della domus del chirurgo. Ospiti il nostrano attore Piero Maggiò, (già visto al fianco di Nicholas Cage ne Il Mandolino del capitano Corelli), l'attrice romana Giada Cambria, il regista Carlo Grotti Trevisan, l'autrice di libri fantasy Lisa Lambertini e tanti altri.



La serie è prevista su circuiti nazionali e forse internazionali, come Netflix o Amazon Prime. Sarebbe già dovuta partire ma il covid ne bloccò le riprese. Carlo è regista di numerosi cantanti come Povia, Briga, Moreno e Gigliola Cinquetti; con la sua web serie "Il ritorno dei cavalieri dello zodiaco" ha superato i 5 milioni di visualizzazioni su youtube. E' stato consigliere comunale nel comune di Rimini nel precedente mandato, e ora si prepara al lancio di Cold Moon.