Calcio RSM: sfide a distanza per la vetta prima della sosta

| 18:48 - 10 Novembre 2022

Torna in campo il Cosmos, che dopo il turno di riposo, proverà ad issarsi in vetta alla classifica – godendo della possibilità garantita dall’anticipo di domani sera con il Domagnano. La Fiorita, Tre Penne e Tre Fiori saranno infatti coinvolte nelle giornate di sabato e domenica. Per i Gialloverdi una gara da non sbagliare, all’Ezio Conti di Dogana a partire dalle 21:15. Cerca continuità il Domagnano, reduce da due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre sfide.



Nel programma di sabato è certo Tre Fiori-Folgore a rubare l’occhio. I Gialloblù sembrano aver ritrovato le certezze smarrite ad inizio ottobre, inanellando tre vittorie tutt’altro che scontate con Pennarossa, San Giovanni e Murata. La Folgore, di contro, vuole dimostrare di valere più dell’ottavo posto che i campioni sammarinesi 2021 attualmente occupano. Appiedati dal giudice sportivo Pracucci e Sartori: il capitano della Folgore tornerà a disposizione per l’undicesima giornata, avendo subito due turni di squalifica che lo farebbero tornare convocabile quando la sua squadra osserverà il turno di riposo. L’incontro è calendarizzato per sabato a Montecchio (ore 15:00).



Contemporaneamente, ma al Federico Crescentini di Fiorentino, si incroceranno Tre Penne e Fiorentino. Gli uomini di Malandri occupano l’ultimo posto in classifica, con qualche problemino difensivo da registrare (insieme al Murata, il Fiorentino ha la peggior difesa con 19 gol concessi) e la squalifica di un uomo chiave, come Colagiovanni, cui far fronte. Fronte opposto, il Tre Penne – unica formazione ancora imbattuta in stagione – vuole ritrovare il successo, dopo i due pareggi nelle ultime tre uscite con Juvenes-Dogana e Virtus.



Il club di Serravalle ha recentemente riassaporato la vittoria grazie al 2-1 nel derby con la Folgore, merito di un approccio perfetto e una fase di ripartenza letale. Da questo dovrà guardarsi il San Giovanni, che dopo tre successi in serie, ha avviato un ciclo di due sconfitte consecutive con Tre Fiori e Faetano. La Juvenes-Dogana sogna il sorpasso, mentre gli uomini di Tognacci vogliono consolidare il proprio posto a ridosso delle squadre più accreditate per la lotta scudetto. Si gioca ad Acquaviva, sabato alle 15:00.



Nel novero delle pretendenti al titolo, non si può non menzionare la detentrice. La Fiorita, tornata a comandare in classifica, intende confermare il primato prima della sosta. Domenica a Montecchio (ore 15:00), lo scoglio è dei più duri: la Libertas di Cardini vuole infatti riscattare quanto non concretizzato settimana scorsa nel derby col Cailungo, dove i Granata hanno costruito e dilapidato in lungo e in largo, evitando la beffarda sconfitta solo nel finale grazie a Sapori.



Si diceva del Cailungo: per Elia Benedettini e compagni, battuti una sola volta nelle ultime cinque uscite, sembra essere scattata la molla giusta. Quale miglior test, allora, se non quello della Virtus – tra le formazioni più solide e in palla del torneo, in grado di lasciare a secco di reti il Tre Penne nell’ultimo turno? Cailungo-Virtus si gioca a Fiorentino, domenica a partire dalle 15:00. Completa il programma il confronto tra Faetano e Pennarossa. In perfetto equilibrio il bilancio parziale per il club di Chiesanuova, che ha pareggiato una partita – l’ultima – dopo aver vinto tre sfide a inizio stagione e infilato altrettante sconfitte. I Biancorossi di Farabegoli intendono scendere dalle montagne russe di questo inizio stagione, in cui Stefanelli e Ben Kacem rappresentano sicuramente le note più liete (il Pennarossa ha il miglior attacco del torneo, insieme al Cosmos). Il Faetano però è posizionato ad un punto di distanza appena, reduce com’è da tre vittorie consecutive. Insieme al Tre Fiori, vanta la miglior serie aperta di vittorie prima di questa giornata. La sfida, che si annuncia equilibrata ed interessante, andrà in scena ad Acquaviva – domenica alle 15:00.