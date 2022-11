Calcio C, Rimini-Torres. Gaburro: 'Momento difficile, stiamo concentrati su noi stessi'

Sport

Rimini

15:03 - 12 Novembre 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Due punti in quattro partite (due ko di fila), tre gol segnati nelle ultime quattro gare. Il Rimini cerca di riprendere il volo nel match di domenica al Neri contro la Torres (15 punti contro i 18 dei biancorossi). Nella squadra di Gaburro ancora assenti Mencagli e Lo Duca, recuperati Gabbianelli, Sereni e Piscitella, tutti destinati alla panchina. Si va verso la conferma del 3-5-2, una scelta obbligata – spiega Gaburro – perché alcuni degli esterni sono in fase di recupero dopo un periodo di stop e possono fare solo uno spezzone di partita. Dunque, Vano e Santini davanti. In mezzo rientra probabilmente Tonelli con Pasa e Del Carro, in difesa riecco Pietrangeli con Panelli e Gigli. Regini potrebbe essere il terzo centrale oppure l'esterno mancino se fosse preferito ad Haveri. Unica possibile variante il 3-4-1-2 con Tonelli trequartista.







Il tecnico Gaburro sa che il momento è delicato. “Abbiamo avuto un periodo in cui ci è andata bene, adesso uno in cui è andata meno bene. Dobbiamo riprendere la nostra marcia, con una prestazione all'altezza. Quando vieni da un momento così devi essere concentrato soprattutto su te stesso. Ci sono mancate delle cose nelle ultime due partite, mi riferisco all' atteggiamento, all'attenzione, di capacità di dare il massimo fino alla fine, di spremersi. Tutto questo dobbiamo mettercelo più noi rispetto all'avversario”.



La Torres come si presenta?



“La Torres è una squadra in linea con i programmi, può salvarsi senza problemi. E' in salute, ha vinto l’ultima. Ha un buon parco attaccanti: Luppi, Diakite, Ruocco, Scappini. Si difende in maniera compatta, tutti partecipano alla fase difensiva, ma non sta bassa come la Fermana e non però super aggressiva. Noi prima di tutto dobbiamo partire dalla nostra mentalità e cercare di fare una partita superiore rispetto a quella di Pontedera sotto il profilo della costruzione: in Toscana purtroppo siamo stati precipitosi nel giro palla certe e questo ci ha portato a trovare meno capacità di giocare dentro l'avversario. Ora abbiamo avuto una settimana in più di lavoro e possiamo riuscirci anche con il modulo nuovo come facevamo prima con il 4-3-3”.

Mercoledì prossimo sfida di Coppa italia contro il Vicenza al Neri.



“In questo momento per la verità la Coppa viene a fagiolo perché siamo in tanti giocatori, magari pochi che in questo possono gestire una partita da 90 minuti. Noi vogliamo fare bene in entrambe le competizioni, lo ha ribadito anche la società. Ci sarà qualcuno a cui la partita infrasettimanale viene utile sia per fare minutaggio che per prendere confidenza con il campo che per far capire che c’è. Abbiamo possibilità di cambiare tanto tra le due partite ma senza aver propblemi di qualità tra le due squadre che vanno in campo”.

E' il primo momento di sofferenza da quando è sulla panchina del Rimini. Come si supera questo momento?



“Si supera con l’ambiente, con una società di livello che anche in questo momento è super presente e non ha mai cambiato atteggiamento né quando si vinceva né quando come ora si fa più fatica, poi si risolve con il lavoro. I ragazzi sono un gruppo sereno, che sa lavorare: tutti vorrebbero dare una mano e questo porta a vivere la settimana anche con trepidazione, ma tutti devono continuare a fare quello che stanno facendo nel migliore dei modi e il resto voene da solo”.

