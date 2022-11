Calcio C, Rimini-Torres 1-1. Gaburro: 'Partita sofferta, è un punto che vale oro'

Sport

Rimini

| 19:11 - 13 Novembre 2022

Marco Gaburro (foto Zamagni Rimini FC).





Torna a muovere la classifica il Rimini che contro la Torres trova un punto dopo la doppia battuta d’arresto contro Carrarese e Pontedera. Al ‘Neri’ finisce 1-1: i biancorossi vanno avanti subito in apertura grazie a Delcarro, ma vengono riacciuffati proprio sul finire della prima frazione da Sanat. Per il Rimini sono 19 i punti in classifica. Questa l’analisi di Marco Gaburro, allenatore dei romagnoli.

“E' stata una partita sofferta, avremmo potuto anche vincerla, ma alla fine questo punto vale oro. Quando ti trovi in una situazione così (inferiorità numerica per l’espulsione di Vano nda) bisogna essere soddisfatti. Diciamo che l’interpretazione dell’arbitro non ci trova molto d’accordo, ma anche noi siamo stati ‘polli’”.



Una gara compromessa con il doppio giallo all’attaccante biancorosso che poteva essere evitato…

“Sicuramente sì - continua Gaburro - abbiamo sbagliato noi, ma anche l’arbitro ci ha messo del suo. Una doppia ammonizione in 15’ quando si è ancora nel primo tempo è una cosa che non capita spesso. Poi ripeto, sono contento per la risposta nel secondo tempo, ma non mi è piaciuta per niente la gestione degli ultimi minuti del primo: nei momenti di ‘vacche magre’ bisogna cercare di portare gli episodi dalla propria parte”.



Al di là degli episodi però, la squadra sembra vivere un momento di flessione.

“E' innegabile - prosegue il trainer romagnolo - che stiamo atteversando un momento complicato. Testa e gambe vanno insieme: qualche tempo fa ci riusciva tutto, oggi molto meno. Dobbiamo essere bravi per uscire da questa situazione con le nostre forze. Ora ci attendono due trasferte, è un momento delicato, dobbiamo cercare di non ‘metterci del nostro’ per rendere le cose ancora più difficili. Cosa dirò a Vano? Che non si deve prendere un’ammonizione per proteste. Non è la prima volta che ci capita, non possiamo concedere questi vantaggi agli avversari”.