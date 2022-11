Rimini Calcio frena ancora: 1-1 con la Torres, biancorossi in dieci per un'ora

Sport

Rimini

| 16:35 - 13 Novembre 2022



Quinta partita consecutiva senza vittorie per il Rimini, fermato sull'1-1 dalla Torres al Neri. Un risultato però positivo visto che i biancorossi sono stati costretti a giocare in dieci dal 28' per il doppio giallo comminato a Vano. In vantaggio all'8' con Santini, il Rimini si è fatto raggiungere a fine primo tempo da Sanat, prendendo gol su contropiede. Nel finale proprio Sanat ha impegnato severamente Zaccagno, che ha salvato la sua porta con una parata ad alto coefficiente di difficoltà.



LE PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: graziato da Campagna, non può nulla sul tracciante di Sanat. Qualche sbavatura, poi sfoggia l'ennesimo miracolo di stagione.

TOFANARI 5.5: da brivido nel primo tempo quando si fa togliere il pallone nella propria area da Ruocco. Una grossa ingenuità che poteva costare salata. Sfortunato sul gol della Torres: fa il movimento in area, ma Tonelli cerca il centroarea e trova un difensore. Con l'inferiorità numerica, non può cercare gloria in avanti.

PIETRANGELI 6: sul contropiede gol di Sanat la difesa era inevitabilmente aperta. In area del Rimini spiovono tanti cross, qualche volta si fa sorprendere, in altre è il solito muro.

GIGLI 5.5: Diakitè lo anticipa e avvia il contropiede del pari sardo. Errore purtroppo fatale. Nella ripresa una bella chiusura di testa.

PANELLI 6: un'incomprensione pericolosa con Zaccagno, ma anche una chiusura decisiva su un filtrante per Scappini. Poi costretto al cambio tattico (ROSSO 6: vivace, parte a sinistra, poi si sposta a destra. Un infortunio lo costringe al forfait. SERENI 6: entra nel peggior momento della partita e ci prova anche di testa).

HAVERI 6: parte bene, con un paio di cross invitanti, poi è costretto ad alzare bandiera bianca (REGINI 5.5: rileva Haveri, poi nella ripresa passa al suo ruolo di terzino sinistro della difesa a 4. Soffre Sanat e becca qualche "buuh" dai propri tifosi quando sbaglia a impostare su una ripartenza).

DELCARRO 6: buona partenza, poi con l'inferiorità numerica inizia la sofferenza. Partita di sacrificio.

TANASA 5.5: un giallo ingenuo, per un intervento fuori tempo. Partita senza grossi squilli (PASA 5.5: non è in un grande momento di forma).

TONELLI 6: ritrova le zolle del Neri e parte bene, non solo per la pennellata assist dalla bandierina. Quando la squadra rimane in dieci, è costretto a spostarsi a destra e soffre. Poi ritrova posizione e sembra poter riprendere un ruolo da protagonista. Ma viene sostituito (PISCITELLA 6.5: una buona notizia, nonostante il gol mancato nel finale. Ha gamba e costringe Lora alla trattenuta da ammonizione. Un bel cross per Sereni e tanta grinta sulla fascia sinistra).

SANTINI 6.5: il gol è la miglior medicina. Si muove con profitto sul fronte offensivo. Da un suo cross nasce la papera di Salvato, che poi rimedia fermando Piscitella.

VANO 4: ha giustamente voglia di spaccare il mondo, ma prende un cartellino giallo per proteste, dopo aver compiuto fallo su Ruocco, durante un ripiegamento difensivo, poi l'entrata scomposta su Salvato gli costa il rosso dopo 28 minuti.

All. GABURRO 6: bene nella ripresa quando decide di passare al 4-4-1 con Tonelli e Rosso esterni. L'espulsione di Vano complica i piani. Ma la squadra tornerà brillante con il recupero degli esterni offensivi. Tuttavia a gennaio la società dovrà rinforzare il centrocampo, il reparto che è maggiormente in sofferenza.