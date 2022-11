Parco eolico di Rimini, Unione Consumatori sicura: "Non risolverà la crisi"

Attualità

Rimini

| 17:13 - 10 Novembre 2022

Pale eoliche.

L'eventuale realizzazione del parco eolico al largo delle coste di Rimini "nell'immediato non ci restituirà nulla per risolvere la crisi che stiamo vivendo", senza contare che "questi progetti vanno presentati in modo dettagliato ai cittadini, ai comitati e alle associazioni, perché quando si fanno delle presentazioni approssimative i cittadini poi si fanno un'idea sbagliata del progetto".



Come riporta l'agenzia Dire, secondo Udicon Emilia-Romagna insomma l'infrastruttura ha ancora i contorni poco definiti e servirebbe maggiore chiarezza per capire meglio i costi e i benefici complessivi dell'opera. Ne è convinto Vincenzo Paldino, presidente dell'associazione, che spiega alla 'Dire' le sue perplessità. Intanto, "pare andrà a regime fra tre o quattro anni", senza quindi un beneficio immediato a contrasto della crisi energetica, e poi ci sono tre punti "fondamentali" ancora da chiarire: "quale sarà la ricaduta sul territorio, quali saranno la produzione e i vantaggi", e soprattutto "quale sarà l'estensione esatta? Perchè ancora non è ben chiaro nemmeno quello". Per cui, seppur come associazione di consumatori "siamo stati sempre favorevoli all'uso dell'energia rinnovabile, quindi non poniamo un 'no' a priori", è però evidente che "quando si fanno queste tipologie di investimenti vanno sempre messe sulla bilancia quelle che sono le ricadute che impattano sul territorio".



Per analizzarle, però, "le informazioni che sono state date sono piuttosto approssimative- attacca Paldino- bisognerebbe chiarire meglio con un tavolo di confronto con tutti, stakeholder e principali attori e associati, enti locali, associazioni, comitati, qual è l'estensione del bene e quali sono poi i risultati che ci si attende". Per questo, "temo che l'operazione, insomma, finora sia stata molto approssimativa", conclude il presidente di Udicon Emilia-Romagna.