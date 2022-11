Calcio Prima, mister Palazzi: 'L'Accademia Marignanese è più convinta dei suoi mezzi'

Sport

Rimini

| 17:07 - 10 Novembre 2022

Il tecnico dell'Accademia Marignanese Mirko Palazzi.

La vittoria al 95' di domenica scorsa con un rigore decisvo (1-0) contro il Mondaino, in casa a San Giovanni in Marignano, ha rilanciato le ambizioni di salvezza dell’Accademia Marignanese, che ora torna a sperare in un campionato tranquillo.



Mister Palazzi che partita è stata quella di domenica scorsa contro il Mondaino?

"Una partita che ci ha visto attaccare bene e molto, e se non fosse stato per il loro ottimo portiere l’avremmo chiusa davvero molto prima. La vittoria è meritatissima>.



Ora cambia qualcosa nel vostro campionato?

"Cambia che siamo ancora più convinti nei nostri mezzi, che sono comunque buoni, dobbiamo solo crederci. Ricordo che le nostre sconfitte sono arrivate dopo sfide molto combattute e con punteggi contenuti, questo significa che ce la giochiamo sempre con tutti".



Ora sotto con il Morciano, una big del campionato che si annuncia tra le protagoniste, partite già sconfitti?

"Assolutamente no, sabato pomeriggio sarà durissima ma noi andiamo a Morciano per fare risultato e non per difenderci. Ho già detto ai miei ragazzi che non partiamo per fare 0-0, ma vogliamo provare a vincere".



Il presidente gialloblu ha promesso comunque rinforzi a dicembre, che cosa pensa della rosa?

"Io credo fortemente nei miei ragazzi, forse ci serve solo un pizzico di esperienza in più per una Prima Categoria che non conosciamo. Mi aspetto questo da chi arriverà, e per questo già ringrazio fin da ora la società".



I tre punti sono la miglior medicina sportiva contro le insicurezze, l’Accademia Marignanese è ripartita.