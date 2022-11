Calcio Prima, Coppa Italia: il Riccione vola ai quarti. Battuto il San Vittore 4-1

Sport

Riccione

| 16:53 - 10 Novembre 2022

Il Riccione vola ai quarti di Coppa Italia battendo per 4-1. il San Vittore al termine di uad una gara spettacolare dove si è visto di tutto. fisicità, tecnica, qualità e determinazione. Passano gli ospiti al 10' su angolo con Farneti che svetta più in alto di tutti. Il Riccione non si disunisce e con azioni ben costruite mette in difficoltà la difesa del S.Vittore. Al 23' triangolazione Fantini, Brisigotti, Fantini con taglio di Amati al centro dell'area, assist morbido di Fantini dal limite e Amati in mezza girata sigla il pari (1-1).

La gara si accende ancor di più ed è un continuo susseguirsi di belle giocate da una parte e dall'altra. Al 36' Gueye indirizza la gara a modo suo: angolo di Brisigotti, Ioli svetta in contrasto col portiere Genovese che di pugno alza al centro dell'area a campanile, Gueye salta più in alto di tutti in una selva di giocatori e di testa con un gran pallonetto sigla il vantaggio.

La ripresa parte subito a ritmi elevati ed al 49' punizione sulla trequarti per il Riccione; Brisigotti in velocità vede il movimento di Capriotti e lo serve al bacio, grande girata con tiro in diagonale e pallone che va a gonfiare il sacco. Al 60' il Riccione cala il poker. Magrotti (buona la sua prestazione) apre per Amati che serve centralmente Brisigotti il quale di prima intenzione serve a mezza altezza dentro l'area Capriotti: gran sberla al volo e palla che s'infila in diagonale all'angolino.

Nonostante il triplo svantaggio il S. Vittore non demorde e cerca l'impresa o quantomeno di accorciare il divario ed in tutto questo gran correre ne fa le spese Gueye che al 75' becca il secondo giallo e viene spedito a fare la doccia anzitempo dall'arbitro Ponticelli di Ravenna. I padroni di casa controllano la gara senza troppi patemi e si giunge al termine della gara con il risultato finale di 4-1.

Il Riccione vola ai quarti di finale e affronterà una di queste squadre per l'accesso alla semifinale: Sorbolo (PR), Felsina (BO), Civitella (FC), Pontevecchio (BO), Maranello (MO), Soragna (PR), S.Prospero Correggio (RE). Ora testa al campionato ed al Perticara.



Il tabellino



Riccione F.C. - S.Vittore TSC 4 - 1



Riccione: Masini, Fabbri (dal 70' Olivieri), N'Dao, Gueye, Ioli, Bencivenga, Fantini (dall'80' Imola), Magrotti, Capriotti (dall'89' Dragoni), Brisigotti, Amati B. (dal 91' Mansolillo). A disp.; Amati A., Fini, Klyvchuk, Ingrosso, Giustolisi. All. Iencinella.



S. Vittore TSC: Genovese, Sintoni, Monardini, Ceccarelli, Lelli, Zaccheroni, Sacchetti, Lucchi (dal 76' Lelli), Farneti (dal 61' Totaro), Alessi (dal 59' Dallagata), Amoruso (dal 72' Merli). A disp. Bernabini, Boschi, Marini, Mazzotti. All. Zamagni.



Arbitro. Ponticelli di Ravenna.



Reti: 10' Farneti (S.V.), 23' Amati B., 36' Gueye, 49' Capriotti, 60' Capriotti.



Note. Ammoniti; Fantini (R), Olivieri (R), Sintoni (SV), Sacchetti (SV). Espulso Gueye (R) per doppia ammonizione.