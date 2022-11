Accoltellò e uccise il coinquilino, condannato a 15 anni e 6 mesi di reclusione

Cronaca

Rimini

| 16:37 - 10 Novembre 2022

I rilievi dei Carabinieri.



É stato condannato a 15 anni e 6 mesi di reclusione il 31enne peruviano a processo per l'omicidio di Leonardo Yoel Vinces Ballena, il 35enne connazionale che fu trovato privo di vita, il 29 maggio del 2021, nell'appartamento condiviso con l'imputato, in via Lussemburgo a Miramare.Il Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi aveva chiesto 20 anni di reclusione.



Il 31enne, a processo con rito abbreviato, era accusato di omicidio volontario, mentre i legali, gli avvocati Carlo Alberto Zaina e Marica Pozzi, avevano chiesto la riqualificazione del reato in omicidio preterintenzionale. Sono state riconosciute le attenuanti generiche e l'aggravante della minorata difesa: l'assassino aveva sostanzialmente pianificato il modo di colpire la vittima, senza che potesse difendersi. La morte fu procurata con una coltellata alla gola, come ricostruito dai Carabinieri. Entrambi i coinquilini, quella notte del 29 maggio, erano ubriachi. I rapporti tra i due erano molto tesi e in particolare il 31enne rinfacciava al connazionale di non contribuire alle spese per l'affitto e di aver approfittato dell'ospitalità che gli era stata concessa.