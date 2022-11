C'è un po' di Bellaria-Igea Marina al Salone del Turismo di Colmar

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:26 - 10 Novembre 2022

SITV- Salon International du Tourisme et des Voyages.

Tutto pronto per la 37^ edizione del SITV- Salon International du Tourisme et des Voyages (Salone del Turismo e dei Viaggi) di Colmar in apertura dall’11 al 13 novembre. Il SITV di Colmar rappresenta la manifestazione a tema turistico più importante nella regione del Grand Est con 12.400 m2 di spazi espositivi, più di 300 espositori e da 20 a 25.000 visitatori attesi, nonché una delle 7 fiere turistiche più importanti in Francia che raccoglie un ampio bacino di visitatori: non solo francesi ma anche dalle zone confinanti, in particolare Germania, Svizzera e Lussemburgo.



In seguito all’analisi dei mercati esteri più interessanti per il prodotto Emilia Romagna, la città di Bellaria Igea Marina, con il patrocinio del Comune e attraverso l’esperienza ventennale di Fondazione Verdeblu nell’area alsaziana, torna a proporsi al SITV di Colmar insieme a Destinazione Romagna. Lo scopo perseguito è quello di presentarsi sul mercato estero promuovendo non solo la città bellariese ma anche l’intero territorio romagnolo, proponendo un turismo annuale a lungo periodo e fidelizzando la clientela alsaziana che da oltre vent’anni sceglie la Romagna ed in particolar modo Bellaria Igea Marina come meta delle proprie vacanze.



Bellaria Igea Marina sarà rappresentata da uno staff di 50 operatori, promoter, hostes, chef, tecnici, addetti all’area ristoro ed espositori bellariesi e delle città limitrofe.

Lo spazio promozionale totale di Bellaria Igea Marina e dell’Emilia Romagna è composto da un’area di circa 500mq,all’interno del Padiglione 2, allestito in modalità open space in armonia con lo spirito di ospitalità ed apertura tipicamente romagnoli dove, oltre ai desk per la promo-commercializzazione si svolgeranno attività di animazione ed interazione con il pubblico e sarà allestista un’ampia area food, composta dal ristorante italiano, angolo bar-caffetteria, stands di pizza, gelato, piadina .

Soprattutto l’angolo ristorazione dell’Emilia Romagna ricopre all’interno della fiera un ruolo di spicco, particolarmente attrattivo grazie alla ricca offerta gastronomica proposta dallo chef Giacomo Soleti con colazioni e aperitivi all’italiana nonché prodotti artigianali di grande qualità. Tra le materie prime si annoverano complessivamente 500 bottiglie di Sangiovese, 8 kg di Grana, 50 kg di pesce per friggere, 20 kg di prosciutto, 30 kg Squacquerone, materie prime per produrre 1000 coni gelato, 30 kg di mozzarella per la pizza e tanto altro.



Infine per quanto riguarda la parte artistica saranno proposti show folkloristici di musica e ballo con i ballerini della scuola di “Rimini Dance Company” che con le fruste degli “sciucaren” e al ritmo di walzer mazurka e polka affascineranno i visitatori coinvolgendoli attivamente nelle danze, insieme alle cante del gruppo popolare “Scariolanti” che si avvicenderanno tra gli stand degli operatori emiliano-romagnoli e alla partecipazione della cantante Veronica Ricci vincitrice di una fascia nelle ultime finali di Miss Mamma, svoltesi a Bellaria Igea Marina nello scorso mese di settembre; il tutto per offrire un ricco programma di eventi, promozione ed ottima cucina!