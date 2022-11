Boxe, Palmieri e Omiccioli sul ring dei Campionati Regionali Elite

Sport

Riccione

| 16:01 - 10 Novembre 2022

Il tecnico Ivan Cancellieri con Massimo Palmieri.

Da domani (venerdì 11 novembre) a domenica 13 sul ring di Carpi si disputano i Campionati Regionali Elite di pugilato. Un evento importante nel panorama della boxe del territorio, che vedrà protagonisti anche due atleti della Boxe Polisportiva Riccione. Accompagnati dai tecnici Ettore Iobbi e Ivan Cancellieri, insieme all’aspirante tecnico Guillaume Stolfi, il primo atleta a scendere sul ring con la canotta della Polisportiva Riccione sarà Massimo Palmieri (Elite 71 kg) che come sorteggio ha voluto, disputerà un incontro in più rispetto agli avversari: Palmieri incrocerà i guantoni con Andrea Gerri (Reggiana Boxe) per accedere ai quarti in programma sabato, con finali fissate per la domenica.

Sabato sarà invece la volta del primo incontro di Matteo Omiccioli (Elite 63,5 kg), che ha avuto accesso direttamente le semifinali contro Alessandro Molinari (Salus et Virtus Piacenza). Domenica la finale.

“I ragazzi si sono allenati benissimo e sono pronti per questa avvincente manifestazione – dice l’allenatore della Boxe Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri -. Certo, il sorteggio non ha premiato Palmieri, che dovrà vedersela subito con un avversario molto difficile, ma meglio superare gli scogli grossi subito che trovarseli davanti quando si è già stanchi e provati da altri incontri. Sarà sicuramente un gran bel match, come quello che attende Omiccioli sabato, con all’angolo il nostro tecnico Ettore Iobbi e l’aspirante allenatore Stolfi.