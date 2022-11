Riccione, gli eventi del wekeend di San Martino. Albergatori: 'Contenti per le presenze turistiche'

Eventi

Riccione

| 15:25 - 10 Novembre 2022





Un altro weekend ricco di eventi a Riccione, una settimana che sta regalando ottime soddisfazioni agli albergatori e alle attività economiche per le tante presenze di turisti nella nostra città. "Visioni di futuro", lo spettacolo di Alessandro Preziosi a Granturismo, gli eventi sportivi (in particolare gli assoluti di nuoto organizzati da Riccione Sport), i congressi e le mostre.



"Riccione offre sempre tante buone ragioni per fare tornare i turisti a trovarci - argomenta la sindaca Daniela Angelini -. Dopo il davvero incredibile pienone per il ponte di Ognissanti, la città non si è affatto svuotata. Questa settimana ha garantito ottime presenze, soprattutto grazie a Ecomondo, una kermesse di cui questa amministrazione sposa completamente la filosofia di fondo. Durante il weekend offriamo eventi di livello assoluto come Visioni di futuro, a partire da oggi, giornata del santo patrono, e nella giornata di domani. Dal 26 novembre Riccione si accenderà con gli allestimenti firmati dal Maestro Valerio Festi e sarà "festa infinita" fino all'8 gennaio".



"Siamo molto contenti per le presenze di questa settimana - osserva il direttore dell'associazione Albergatori di Riccione Luca Cevoli -. Ecomondo ha garantito un tasso di riempimento importante per i nostri alberghi. Terminata la fiera ci saranno chiaramente delle partenze ma tra congressi ed eventi sportivi ci difenderemo".



VISIONI DI FUTURO I festeggiamenti per il Centenario di Riccione e le celebrazioni per San Martino, santo patrono della città che ricorre l'11 novembre, si incontrano e danno vita a Visioni di Futuro. Per questa occasione sono previsti due giorni di spettacoli, alcuni itineranti, che spaziano tra teatro, video, coreografie e performance di danza aerea; gli eventi, tutti ad accesso gratuito, andranno in scena





VENERDÌ 11 NOVEMBRE

ore 15:30, spiaggia di p.le Roma - La tratta delle balose. Donne e guerra

ore 16:00, spiaggia di p.le Roma - Vedere il mare!!! Taccuino di viaggio delle colonie marine degli anni ‘20

ore 17:15, da p.le Roma a p.le Ceccarini - Bagnini androidi sognano salvataggi elettrici

ore 19:00, p.le Ceccarini - La partita. Riccione diventa comune



SABATO 12 NOVEMBRE

ore 18:00, da p.le Roma a p.le Ceccarini - Il sole di Riccione

ore 19:00, p.le Ceccarini - Bagnini androidi sognano salvataggi elettrici (replica)

ore 21:00, p.le Ceccarini - Visioni del futuro. Ipotesi sulla città nuova



In caso di maltempo gli eventi si terranno domenica 13 novembre.



ALTRI EVENTI Concluso da pochi giorni il TTV Festival, Riccione Teatro continua a portare performance di rilievo in città, con l'edizione 2022-2023 de "La bella stagione".

Venerdì 11 novembre alle ore 21, nella sala Granturismo va in scena lo spettacolo Otello: dalla parte di Cassio, di cui Alessandro Preziosi è protagonista assoluto. L'attore indaga e interpreta la tragedia generata dalla gelosia di Otello insieme al pianista Carlo Guaitoli, che suona le partiture degli storici compositori Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini.



Ultimo weekend per acquistare le "Castagne della Solidarietà" alla postazione della Croce Rossa in viale Ceccarini (angolo di viale Dante). Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un'ambulanza, alla realizzazione di progetti di beneficienza di Famija Arciunesa e in parte devoluti all'associazione Cuore 21.



Domenica 11 novembre "Il baule dei ricordi" porta come d'abitudine le bancarelle del riuso e del vintage nelle vie di Riccione Paese.



Fino all'8 gennaio 2023 Villa Franceschi espone la mostra "Tessere i sogni" composta da opere, principalmente inedite, del mosaicista Luca Barberini. Apertura dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.