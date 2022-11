Novafeltria, la nuova pista per mountain bike inserita tra le tappe del "Caveja Bike Cup"

Sport

| 07:40 - 14 Novembre 2022

Le "ruote grasse" tornano a darsi battaglia in Alta Valmarecchia, fresca d'inserimento tra le tappe della prossima edizione del 'Caveja Bike Cup', che giunge quest'anno all'undicesima edizione. L’organizzazione della partecipatissima manifestazione sportiva promuove da oltre dieci anni la disciplina olimpica della Mountain Bike nella bassa Romagna e nel territorio del Montefeltro. L'edizione 2023, che partirà il 5 marzo, "sarà composta da sei prove di tutto rispetto. Un ritorno alle origini" spiega l'organizzazione.



Ritorno che coinvolgerà anche il territorio della Valmarecchia, che entra a far parte della competizione con la gara di specialità Xco (circuito dalla durata circa di un'ora e mezza) prevista per il 14 maggio 2023, grazie anche alla caparbietà della dirigenza del gruppo sportivo Valmarancing che lo ha fortemente voluto.



Novità nella novità: questa tappa sarà anche una delle prime occasioni per i ciclisti per gareggiare sulla pista del nuovissimo BikePark locale, in fase di costruzione in località 'Monte Ceti' a Novafeltria, che si doterà in questo modo di un tracciato permanente dedicato a tutti gli appassionati, bambini e ragazzi compresi. Una vera e propria scuola di Mtb. Il Presidente di Valmaracing Davide Soli: "Ci auguriamo di poter inaugurare il nuovo tracciato entro la fine dell'anno, o comunque verso l'inizio del 2023 con un evento pensato ad hoc". I ragazzi del Team Valmaracing allestiranno in prima persona il circuito di Xco con la supervisione dei 'Colti in Castagna Trail Building': "discese, panettoni, salti naturali, curve paraboliche, drops e rogue garden non mancheranno" assicurano dal Team.







Nella fotogallery: lavori in corso nell'area del nuovo tracciato mtb e alcuni dei ragazzi del Team Valmaracing