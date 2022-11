Vagnini torna in pista al Rally delle Marche dopo la vittoria al Ronde Halloween

Sport

Repubblica San Marino

14:35 - 10 Novembre 2022

Jader Vagnini sul podio.

Un weekend impegnativo sotto tutti i punti di vista per la Scuderia San Marino, che sul territorio domenica scorsa ha organizzato il 2° Ronde Halloween e nel frattempo è stata vigile sui risultati dei suoi iscritti che hanno partecipato alle gare su pista.

A Portimao (Portogallo) sono andate in scena due gare: la prima, il Lamborghini Super Trofeo, e la seconda, il Lamborghini Grand Finals.



Nel sesto round del Super Trofeo Emanuel Colombini ed Emanuele Zonzini chiudono 8° e 9° le due manche, mentre sono più sfortunati Luciano e Donovan Privitelio che terminano 38° la prima gara e si ritirano nella seconda.



Soddisfazione, invece, nel Grand Finals per i due Privitelio, che chiudono la classifica generale di LC Cup al secondo posto; stesso risultato per Colombini e Zonzini nella categoria Pro AM.



Nel fine settimana riprende l’attività del rally con Jader Vagnini che, dopo aver conquistato il Ronde sammarinese, sarà a Macerata per il Rally delle Marche insieme alla naviga Martina Musiari.



Non solo Vagnini, ma nel rally marchigiano parteciperà anche il presidente della Scuderia Roberto Selva insieme al pilota Andrea Bucci e a Diego Zanotti che assisterà Roberto Camporese.