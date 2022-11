Santarcangelo, le telecamere di Rai 1 all'emporio dove fare la spesa gratis

Attualità

Santarcangelo di Romagna

14:31 - 10 Novembre 2022

La troupe Rai all'emporio solidale.



Una troupe di Rai Uno ha fatto visita nella giornata di ieri (mercoledì 9 novembre) all’emporio solidale “U i è da magné” di via Costa, per raccontare il servizio recentemente inaugurato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. Ven èulta Santarcangelo.



Il servizio, realizzato per la trasmissione “Oggi è un altro giorno” andrà in onda nelle prossime settimane in fascia pomeridiana. La data al momento è in corso di definizione e verrà resa nota dall’amministrazione comunale una volta ricevuta comunicazione in merito.



“U i è da magné” è un minimarket speciale dove i prodotti sono gratuiti, gli operatori sono dei volontari e i clienti famiglie in difficoltà. L’emporio solidale garantisce l’accesso ai beni primari – cibo, prodotti per l’igiene della casa e della persona – senza scambio di denaro, ma attraverso una tessera a punti per accedere al servizio rilasciata dalle assistenti sociali dell’amministrazione comunale.



Coordinato dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia, il servizio è garantito dai volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. All’organizzazione dell’emporio, grazie alla collaborazione con la cooperativa La Fraternità, partecipano inoltre ragazze e ragazzi con disabilità nell’ambito del progetto per l’autonomia personale “La Luna”.