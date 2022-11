Volley D femminile, prima vittoria per la Titan Services

Sport

| 14:28 - 10 Novembre 2022

Camilla Casadei.

L’anticipo della sesta giornata di campionato al mercoledì porta bene alla Titan Services che ha battuto sul parquet amico del Pala Casadei di Serravalle il Viserba Volley per 3-1 (26/24 20/25 27/25 25/21), una possibile concorrente alla salvezza. Si tratta della prima vittoria in campionato ma coach Wilson Renzi non è del tutto soddisfatto. “Abbiamo vinto 3 a 1 ma a livello di gioco abbiamo fatto meno bene rispetto a Longiano dove pure avevamo perso. – Spiega. - Siamo partite male nel primo set, eravamo sotto addirittura per 9 a 1. Siamo tornati in partita soprattutto grazie alla battuta. Sul 24 a 21 per le nostre avversarie, un gran turno di Camilla Casadei ci ha portato sul 24 pari e poi Viserba ha commesso due errori. Il secondo parziale lo abbiamo perso male, soprattutto perché abbiamo peccato in ricezione. Nel terzo set abbiamo sbagliato qualcosa di meno e siamo rimaste sempre vicine nel punteggio spuntandola ai vantaggi. Nel quarto siamo partite bene e abbiamo registrato un po’ il muro, soprattutto al centro dove loro attaccavano con efficacia. Insomma, siamo riuscite a portare a casa tre punti e spero che questa vittoria ci dia morale”.



Titan Services. Ghinelli 7, Valentini, Menicucci 3, Filippi 11, Esposito 4, Pasolini (L), Casadei 4, Lazzari 3, Ricciotti 17, Stefanelli. N. E.: Rossi, Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Classifica. Fenix Faenza 13, Fulgur Bagnacavallo 13, Portuali Ravenna 12, Idea Volley Santarcangelo 10, Longiano Volley 9, Unica Volley 9, Figurella Rimini 9, Junior Coriano 8, Viserba Volley 6, Titan Services 4, Stella Rimini 3, Teodora Ravenna 0, Forlì 0.



Prossima partita. Teodora Ravenna - Titan Services San Marino. Venerdì 18 novembre ore 20 a Ravenna.