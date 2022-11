Primo inedito per la giovanissima cantante riminese Sara Mascella: ecco "Coriandoli"

Attualità

14:33 - 23 Novembre 2022



Si intitola "Coriandoli" il primo singolo di Sara Mascella, 17enne originaria di Novafeltria, voce emergente del nostro territorio che si era già fatta notare a dodici anni, con la partecipazione a Sanremo Junior. Non raggiunse la finale, ma la sua interpretazione di Hallelujah di Leonard Cohen fu molto emozionante e coinvolgente. L'esperienza sanremese non è stata certamente un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che Sara ha iniziato a 8 anni, studiando canto presso la scuola di musica Artefonia di Villa Verucchio. Dopo essersi appassionata al pianoforte, grazie alle lezioni del professor Mattia Guerra presso la scuola media di Novafeltria, Sara ha deciso di frequentare l'indirizzo musicale del liceo scientifico Marconi di Pesaro, dove perfeziona proprio l'uso di questo strumento e il canto lirico. Nel pomeriggio segue con profitto le lezioni alla scuola "Pianeta Musica" del maestro Davide Di Gregorio. E proprio qui ha iniziato a fare i primi arrangiamenti musicali, fino all'incisione di "Coriandoli", arrangiata assieme a Di Gregorio e scritta assieme all'autore Matteo Faustini.

Il brano parla della scelta, da parte della giovane protagonista, di terminare una relazione sentimentale per riappropriarsi dei propri spazi e ritrovare la felicità, mettendosi al primo posto. "Coriandoli" è stata pubblicata su Spotify e Apple Music lo scorso 11 novembre, mentre da oggi è online, sul canale Vevo, il videoclip, girato a Pesaro, tra il mare e il parco Miralfiore. (R.G.)