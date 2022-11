Caro bollette, Rimini sollecita le comunità energetiche: impianti fotovoltaici per aziende e famiglie

Attualità

Rimini

| 13:00 - 10 Novembre 2022

Archivio.





A Rimini sono stati individuati tetti e parcheggi di immobili pubblici adatti alla nascita di comunità energetiche. L'idea di comunità energetica è quella di mettere famiglie e aziende in rete per condividere l'energia prodotta da pannelli fotovoltaici. A Rimini le sedi individuate sarebbero idonee all'installazione di impianti con una potenza stimata complessivamente in circa 4,49 MegaWatt. Si tratta, come evidenziato dall'assessore Anna Montini, di una ventina di scuole, impianti sportivi, centri sociali e anziani, tra cui la scuola elementare Sforza, il Pattinodromo, la palestra Romeo Neri, la Casa del Volley e il centro di via De Warthema.



La realizzazione di queste comunità energetiche potrebbero essere finanziate dai contributi resi disponibili da un bando della regione Emilia Romagna, pubblicato entro fine mese e finalizzato appunto al finanziamento di studi di fattibilità e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. "Un progetto al momento in fase embrionale - spiega l'assessore Montini - ma per il quale già abbiamo registrato l’interesse di alcuni soggetti privati con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, a testimonianza di quanto alta sia l’attenzione rispetto ad una tipologia di intervento che si propone come una importante risorsa per la collettività, consentendo la produzione di energia elettrica a costi ridotti e a impatto ambientale zero, attraverso un’azione collettiva che mette in sinergia cittadini, imprese, enti territoriali".



Per fare partire il progetto è necessario però l'intervento del legislatore. Servono i decreti da parte del Governo, come evidenziato dall'assessore regionale Colla, "per consentire di avere un quadro completo e definito sia delle caratteristiche tecniche che queste comunità potranno avere (a partire ad esempio dall’ampiezza della rete servita dai sistemi di autoproduzione) fino agli incentivi previsti per i diversi soggetti coinvolti". Non si tratta di dettagli, spiega Montini, "ma di aspetti sostanziali che stanno frenando lo sviluppo di progetti che potrebbero incidere positivamente nello stimolare una sempre maggiore autosufficienza energetica del Paese, con vantaggi ambientali notevoli e con concreti effetti in termini di abbattimento dei costi in bolletta per i cittadini e per le imprese”.