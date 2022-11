Motomondiale, partita la prevendita per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Attualità

Misano Adriatico

| 12:19 - 10 Novembre 2022

Pubblico al MWC - foto Pietrangeli.

Arriva da EICMA la ‘Promo Revolution’ in vista dei grandi appuntamenti col motomondiale a Misano World Circuit.



Dalle 12:00 di oggi, giovedì 10 novembre, sarà attiva, con importanti novità, la campagna di prevendita in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-9-10 settembre 2023) e dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK (2-3-4 giugno 2023).







La decisione assunta, guardando con senso di responsabilità all’attualità economica così incerta e in una logica di favorire la massima partecipazione, intende favorire un acquisto a prezzi senza precedenti da quando la MotoGP è tornata stabilmente a Misano World Circuit.







“Abbiamo deciso insieme di procedere in questa direzione – spiegano i promotori (Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Misano World Circuit) – perché crediamo sia necessario trovare un nuovo punto di equilibrio che favorisca la passione degli appassionati al motociclismo, la difficoltà economica diffusa e la possibilità di favorire pacchetti turistici, a cura degli operatori, ancora più convenienti. La scommessa che facciamo è quella di incontrare una accoglienza favorevole che dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia e il buon risultato ottenuto nel 2022, riporti in fretta gli eventi top del motomondiale ai livelli di partecipazione raggiunti prima del Covid”.







Da oggi è quindi attiva la prevendita dei biglietti, sia sulla piattaforma TicketOne che sul sito misanocircuit.com, dov’è possibile consultare tutte le opportunità offerte per l’acquisto entro le date previste.







PRATO 2: Quercia Zone (acquisto entro il 15 febbraio)



Sabato il prezzo del biglietto per la giornata di prove ufficiali e l’annunciata Gara Sprint sarà di 30 euro



La domenica il prezzo sarà di 55 euro con le gare di Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE



L’abbonamento per le due giornate, sabato e domenica, è fissato a 75 euro



L’abbonamento dal venerdì costerà 90 euro







UN BIGLIETTO, DUE MONDIALI (acquisto entro il 15 febbraio)



È la proposta dedicata agli appassionati che non vogliono perdersi i due mondiali nell’unica pista italiana che li ospita.



Al prezzo di 90 euro si assisteranno alle gare della domenica di MotoGP al Prato 1 ‘Kart Zone’ (10 settembre) e WorldSBK in tribuna B (4 giugno).







PROMOZIONE FRIEND (acquisto entro il 15 febbraio)



È la conveniente forma di abbonamento per la MotoGP che associa il biglietto di tribuna della domenica con l’aggiunta di 20 euro per assistere anche alla gara Sprint del sabato.







Ulteriori promozioni disponibili sul sito www.misanocircuit.com per agevolare l’ingresso dei bambini under 12, a 1 euro sul prato e 5 euro in tribuna; per i tesserati alle federazioni italiana e sammarinese, under 16 e disabili







Anche per l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK sono state previste promozioni davvero convenienti: 25% di sconto in tutti i settori fino al 28 febbraio 2023, ulteriore sconto del 10% per le donne, ingresso ridotto ad 1 euro per i bambini fino a 12 anni, sia per il prato che in tribuna.



La Promo Friend per il WorldSBK garantisce l’ingresso anche al sabato col biglietto di tribuna A o B con l’aggiunta di 15 euro al prezzo della domenica.